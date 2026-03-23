Uomini e Donne, Elisabetta torna e Gemma Galgani la attacca: scoppia la lite in studio

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Elisabetta Gigante aveva deciso di lasciare per un po’ Uomini e Donne dopo aver chiuso con Sebastiano perché il suo cuore era ancora occupato e non voleva prendere in giro nessuno.

La dama oggi è tornata in studio dopo soli pochi giorni e Tina Cipollari non ha potuto fare a meno di lanciarle una pungente frecciatina. L’opinionista le ha chiesto se ha già smaltito il grande amore, lei ha replicato dicendo di aver impiegato fin troppo tempo e di aver sprecato del tempo per chi non lo merita.

Gemma Galgani contro Elisabetta Gigante a Uomini e Donne: è scontro tra le due dame

La dama ha fatto sapere che Stefano l’ha chiamata quasi ogni giorno dopo che lei ha lasciato la trasmissione, Gianni Sperti ha subito fatto notare che questo non è corretto. Anche Gemma Galgani ha accusato la donna di essere poco corretta perché lei e il cavaliere non avrebbero dovuto sentirsi visto che lei non faceva più parte del programma e lui si.

Elisabetta Gigante ha provato a giustificarsi, ma è stato alquanto faticoso visto che la dama continuava ad interromperla impedendole di dire la sua. Le due hanno iniziato a discutere in modo animato, la dama ha poi spiegato: “Tu non puoi parlare a me di correttezza perché io ero fuori dal programma. Lui ha chiamato me e io l’ho detto alla redazione, stai zitta”