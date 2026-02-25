Uomini e Donne, Elisabetta e Sebastiano vanno via ma separati: è caos in studio

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Dopo aver messo fine alla loro frequentazione c’è stato un nuovo duro scontro nello studio di Uomini e Donne tra Elisabetta e Sebastiano durante la nuova registrazione di ieri.

La dama di recente ha ammesso che non sta bene, il comportamento del cavaliere l’ha molto ferita. Alla conduttrice ha detto che non prova più stima per lui e non riesce a superare l’umiliazione per averla messa più volte da parte uscendo con altre dame. Sebastiano si era detto pronto ad uscire da Uomini e Donne con lei per provare a frequentarsi fuori, lei però non se l’è sentita.

Uomini e Donne, Elisabetta lascia il programma: anche Sebastiano decide di andare via

Stando alle anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni nella registrazione di ieri Elisabetta Gigante in studio ha rivelato di voler tornare a casa. Alla conduttrice ha spiegato che non vuole prendere in giro nessuno e in questo momento la sua testa è altrove.

La dama ha fatto sapere che non sarà un addio definitivo, si prenderà una pausa e probabilmente tornerà a Uomini e Donne non appena si sentirà pronta. Anche Sebastiano Mignosa ha deciso di lasciare Uomini e Donne dicendo che senza Elisabetta per lui non aveva senso restare lì. I due sono quindi usciti dal programma, ma non insieme, il loro sarà un addio definitivo? Lo vedremo.