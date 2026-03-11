Uomini e Donne, lite furiosa tra Elisabetta e Sebastiano: “Sei falso”, la dama lascia lo studio

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

È scoppiato un litigio alquanto animato oggi a Uomini e Donne tra Elisabetta Gigante e Sebastiano Mignosa. Il motivo? Lei è sbottata non appena ha scoperto che la sera prima lui è uscito con due dame.

In studio ha rivelato che fino alle 19 della sera prima le ha chiesto per l’ennesima volta di lasciare il dating show con lui ripetendole che è la donna della sua vita. Con tono piuttosto nervoso lo ha accusato di essere bugiardo, ipocrita e falso. Anche il cavaliere l’ha duramente attaccata dicendole che è lei quella falsa e senza carattere.

Elisabetta fa una confessione su Sebastiano a Uomini e Donne: su tutte le furie la dama lascia lo studio

Infastidita dall’atteggiamento dell’uomo la dama si è innervosita sempre di più, al punto da sentire l’esigenza di lasciare lo studio per evitare di far degenerare ancora di più la situazione. Prima di uscire è sbottata contro Sebastiano dicendo: “Perchè ieri sera volevi uscire con me? Ieri sera volevi uscire con me, mi hai telefonato ieri fino alle 11 di sera. Sei un uomo che non vale niente, mi hai ferita“.

Anche Tina Cipollari in studio lo ha attaccato chiedendogli perché abbia telefonato a Elisabetta Gigante, gli ha poi dato del maleducato e del buffone. Quando la dama è rientrata in studio ha fatto un’altra rivelazione su Sebastiano Mignosa. Quale? Ha detto che ieri sera le ha detto che era disposto a trasferirsi all’Isola d’Elba e invece oggi ha detto che non è la donna della sua vita. Ancora furiosa lo ha di nuovo accusato di essere una persona falsa.