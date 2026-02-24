Spettacolo Italia

Uomini e Donne anticipazioni, è finita tra Cinzia e Mario: Alessio si arrabbia con Sara e va via

Anticipazioni Uomini e Donne, Sara è uscita con Matteo: Alessio furioso decide di andare via, la reazione della tronista.

Sara Fonte24 Febbraio 2026
Uomini e Donne anticipazioni, è finita tra Cinzia e Mario
Sara Guadenzi e Alessio (Screen Witty Tv)
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tante le novità nella nuova puntata di Uomini e Donne registrata ieri, Lorenzo Pugnaloni come al solito ha svelato alcune anticipazioni che stanno catturando l’attenzione dei telespettatori.

Cinzia e Mario Lenti si sono ritrovati al centro dello studio e hanno comunicato la loro decisione, quale? Quella di mettere fine al loro percorso di conoscenza. Per l’ennesima volta non sono mancate le dure critiche, specie da parte di Tina Cipollari. L’opinionista infatti non ha perso l’occasione per attaccarli entrambi, ha anche chiesto alla redazione del dating show di mandarli via.

Anticipazioni Uomini e Donne, Sara è uscita con Matteo: Alessio furioso decide di andare via

In studio c’è stato un battibecco anche tra Elisabetta e Sebastiano, lui è uscito con due dame ma lei ha rivelato che le ha di nuovo chiesto di uscire dopo che si erano detti addio. Intanto Sara Guadenzi è uscita con Matteo, tra loro la complicità sarà davvero tante. Durante l’esterna c’è stato un altro bacio tra loro e la cosa darà non poco fastidio ad Alessio.

Infastidito dal comportamento della tronista Alessio ha deciso di andare via, lei però ha detto che andrà a riprenderlo perché non vuole perderlo. Cosa è successo nel trono di Ciro Solimeno? Il tronista ha provato a far tornare Martina a Uomini e Donne dopo che aveva deciso di andarsene. La corteggiatrice sarà furiosa con lui, dopo il confronto però tornerà a corteggiarlo.

Tags
Sara Fonte24 Febbraio 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2026, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©