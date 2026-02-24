Uomini e Donne anticipazioni, è finita tra Cinzia e Mario: Alessio si arrabbia con Sara e va via

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tante le novità nella nuova puntata di Uomini e Donne registrata ieri, Lorenzo Pugnaloni come al solito ha svelato alcune anticipazioni che stanno catturando l’attenzione dei telespettatori.

Cinzia e Mario Lenti si sono ritrovati al centro dello studio e hanno comunicato la loro decisione, quale? Quella di mettere fine al loro percorso di conoscenza. Per l’ennesima volta non sono mancate le dure critiche, specie da parte di Tina Cipollari. L’opinionista infatti non ha perso l’occasione per attaccarli entrambi, ha anche chiesto alla redazione del dating show di mandarli via.

Anticipazioni Uomini e Donne, Sara è uscita con Matteo: Alessio furioso decide di andare via

In studio c’è stato un battibecco anche tra Elisabetta e Sebastiano, lui è uscito con due dame ma lei ha rivelato che le ha di nuovo chiesto di uscire dopo che si erano detti addio. Intanto Sara Guadenzi è uscita con Matteo, tra loro la complicità sarà davvero tante. Durante l’esterna c’è stato un altro bacio tra loro e la cosa darà non poco fastidio ad Alessio.

Infastidito dal comportamento della tronista Alessio ha deciso di andare via, lei però ha detto che andrà a riprenderlo perché non vuole perderlo. Cosa è successo nel trono di Ciro Solimeno? Il tronista ha provato a far tornare Martina a Uomini e Donne dopo che aveva deciso di andarsene. La corteggiatrice sarà furiosa con lui, dopo il confronto però tornerà a corteggiarlo.