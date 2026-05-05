Attualità Manfredonia
Manfredonia, la C&C si sposta nel Palazzo della Sorgente?
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Manfredonia, la C&C si sposta nel Palazzo della Sorgente?
Dopo il sopralluogo dell’ASL Foggia negli uffici della C&C, società concessionaria dei tributi del Comune di Manfredonia, che ne ha riscontrato problematiche igienico-strutturali, il personale dipendente della società, secondo notizie arrivate in redazione, verrà spostato presso il Palazzo della Sorgente, nei pressi dell’Acqua di Cristo.
I problemi degli uffici di Lungomare Nazario Sauro riguardavano l’umidità di risalita capillare con il numero di dipendenti presenti nella struttura.
Il sopralluogo dell’Asl potrebbe essere arrivato a seguito di una segnalazione delle rappresentanze sindacali.