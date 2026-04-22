Uomini e Donne, Elisabetta e Sebastiano sono una coppia: Simona sbotta sui social

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Elisabetta Gigante e Sebastiano Mignosa hanno provato a stare lontani per un po’, ma era chiaro a tutti che non si erano davvero lasciati alle spalle la loro relazione.

I due si erano frequentati per un po’ a Uomini e Donne e sembravano molto presi, lei però c’era rimasta male per l’assenza di esclusività. Per settimane si sono scontrati nello studio del dating show e dopo qualche tira e molla avevano deciso di separare definitivamente le loro strade. La dama aveva fatto sapere che non stava bene, infatti aveva preferito lasciare la trasmissione, anche lui era andato via con la speranza di riconquistarla ma non c’è riuscito.

Uomini e Donne, Sebastiano ed Elisabetta stanno insieme: il duro sfogo dell’ex dama Simona

Dalle anticipazioni di Uomini e Donne rivelate da Lorenzo Pugnaloni è emerso che nella registrazione della puntata di ieri Elisabetta e Sebastiano hanno deciso di lasciare il programma insieme. Entrambi si sono resi conto di essere ancora molto presi l’uno dall’altra ed è per questo che proveranno a stare insieme lontano dalle telecamere.

Gli ex volti di Uomini e Donne erano talmente felici che dopo la registrazione hanno già pubblicato alcuni scatti di coppia sui social confermando quindi la loro riconciliazione ancor prima che la puntata andrà in onda. Intanto Simona, l’ex dama che aveva lasciato il dating show con Sebastiano, sui social è sbottata dicendo che di questa storia ha solo una forte nausea e che tornerà al suo mondo reale. Ha poi aggiunto: “Il loro mi sembra un circo mediatico che in ogni caso non fa per me.”