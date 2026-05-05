Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

MANFREDONIA, VIA LIBERA DELLA COSFEL: SBLOCCATO IL PIANO ASSUNZIONI 2026-2028. AL VIA IL POTENZIAMENTO DELLA MACCHINA COMUNALE!

Il Ministero dell’Interno ha dato il via libera definitivo! Con delibera del 22 aprile 2026, la Cosfel ha autorizzato ufficialmente il Piano Assunzionale del Comune di Manfredonia. Grazie all’ok della Commissione, avvenuto in brevissimo tempo, l’Ente può ora procedere con l’immissione in ruolo delle figure strategiche necessarie a snellire la burocrazia e presidiare il territorio:

Sicurezza: Arriva un nuovo Dirigente a tempo indeterminato per guidare il Comando di Polizia Locale.

Arriva un nuovo per guidare il Comando di Polizia Locale. Servizi Amministrativi: 5 istruttori amministrativi/contabili per risposte più rapide ai cittadini.

per risposte più rapide ai cittadini. Ufficio Tecnico: 1 istruttore amministrativo e 2 specialisti tecnici per dare impulso ai lavori pubblici e all’urbanistica.

e per dare impulso ai lavori pubblici e all’urbanistica. Inclusione e Analisi: 2 operatori esperti (categorie protette) e 1 esperto di economia e statistica.

Sara Delle Rose, Assessore al Personale: