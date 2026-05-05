Manfredonia, via libera della Cosfel: sbloccato il piano assunzioni 2026-2028
MANFREDONIA, VIA LIBERA DELLA COSFEL: SBLOCCATO IL PIANO ASSUNZIONI 2026-2028. AL VIA IL POTENZIAMENTO DELLA MACCHINA COMUNALE!
Il Ministero dell’Interno ha dato il via libera definitivo! Con delibera del 22 aprile 2026, la Cosfel ha autorizzato ufficialmente il Piano Assunzionale del Comune di Manfredonia. Grazie all’ok della Commissione, avvenuto in brevissimo tempo, l’Ente può ora procedere con l’immissione in ruolo delle figure strategiche necessarie a snellire la burocrazia e presidiare il territorio:
- Sicurezza: Arriva un nuovo Dirigente a tempo indeterminato per guidare il Comando di Polizia Locale.
- Servizi Amministrativi: 5 istruttori amministrativi/contabili per risposte più rapide ai cittadini.
- Ufficio Tecnico: 1 istruttore amministrativo e 2 specialisti tecnici per dare impulso ai lavori pubblici e all’urbanistica.
- Inclusione e Analisi: 2 operatori esperti (categorie protette) e 1 esperto di economia e statistica.
Sara Delle Rose, Assessore al Personale:
“Il lavoro tecnico svolto negli ultimi mesi produce oggi i suoi frutti. Oltre alle nuove assunzioni, il piano prevede il potenziamento della capacità operativa dei dipendenti già in servizio, superando i livelli del 2025: una scelta necessaria per assicurare uffici più accessibili e una copertura più costante dei servizi. Un ringraziamento da parte dell’amministrazione va all’Ufficio personale e a tutti i tecnici coinvolti”.