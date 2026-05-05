Tommaso Franchi, segnalazione dopo l’addio a Mariavittoria: “Ha sbagliato…”

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Tommaso Franchi è stato tra i protagonisti del Grande Fratello 2024 dove aveva fatto sognare gli italiani per la storia d’amore con Mariavittoria Minghetti. Il giovane è tornato di recente alla ribalta per un’intervista rilasciata a Non succederà più, un noto programma radiofonico in onda su Radio Radio. In questa circostanza, l’ex gieffino ha confermato la fine della relazione con la dottoressa romana che durava da un anno circa. Tommaso Franchi ha dichiarato: “Abbiamo avuto una bellissima relazione fuori, che è durata quasi un anno. Poi con estrema tranquillità e gioia, come due persone mature, ci siamo lasciati. Non ti dirò il motivo, ma non ci sono stati tradimenti. È stata una questione di compromessi, di cose… succede”.

Segnalazione su Tommaso Franchi

Dopo aver confermato la rottura da Mariavittoria Minghetti, Tommaso Franchi non ha voluto rispondere alle domande in merito ad una possibile nuova frequentazione. L’atteggiamento dell’ex concorrente del Grande Fratello non sarebbe piaciuto ai suoi fans. Deianira Marzano ha riportato una segnalazione da parte di un utente con su scritto: “Dopo tutti gli articoli che stanno uscendo su Tommaso, tutti gli stanno togliendo il segui. Ha sbagliato a non dire la verità sulla rottura e sulla nuova frequentazione.” Di qui, è arrivato il commento da parte della nota esperta di gossip, che ha condannato il comportamento dei fans visto che la decisione di lasciarsi è stata presa insieme.