Il Paradiso delle Signore anticipazioni 5 maggio 2026: Irene parte con Johnny, Odile è tormentata

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Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, martedì 5 maggio 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.10 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Johnny e Irene sono finalmente pronti a vivere il loro amore e partiranno insieme per un lungo viaggio.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 5 maggio 2026: i brutti ricordi tormentano Odile

La capocommessa del Paradiso si assenterà per molto tempo e le Veneri dovranno trovare un modo per gestire l’improvviso cambiamento. Per Cesare è stato un duro colpo essere stato lasciato all’altare il giorno delle nozze ma affronterà il suo dolore senza fare drammi.

Intanto Matteo è riuscito a liberare Odile tenuta per giorni prigioniera. La figlia di Adelaide è stata accolta dai suoi cari con immenso affetto ma verrà tormentata dalle ultime drammatiche vicende che l’hanno travolta. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che la Contessina cercherà di rimuovere dalla sua testa ogni ricordo legato ai Marchesi.