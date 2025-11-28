Uomini e Donne, duro sfogo di Barbara De Santi: “Dicono che sono pesante, mi sono stancata”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

A Uomini e Donne nella puntata di ieri è giunto al capolinea il percorso di conoscenza tra Barbara De Santi ed Edoardo, lei ha fatto sapere che non riesce ad aprirsi con lui.

Finita la puntata si è lasciata andare ad un duro sfogo sui social iniziato così: “Mi dicono che sono pesante. Che con questo carattere non troverò mai un uomo”. A detta sua se per trovarlo deve fare finta di non vedere e sorridere mentre la calpestano allora preferisce stare da sola.

Barbara De Santi sbotta dopo la puntata: cosa ha detto la dama di Uomini e Donne

Nel suo sfogo la dama di Uomini e Donne ha detto che a parer suo non sono le donne pesanti il problema, ma quelle che per il quieto vivere e per tenersi un posto accanto a chi non lo merita restano in silenzio. Ha anche detto che poi stupisce il fatto che la cultura del silenzio alimenta certe dinamiche.

Barbara De Santi però non ci sta, lei se serve parla e urla e non ha intenzione di scusarsi per questo. Chiaramente infastidita ha fatto sapere che si è stancata, lei il rispetto non lo chiede più ma lo pretende.