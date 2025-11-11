Uomini e Donne, sfogo social di Barbara De Santi: “Gli uomini non riescono a stare al mio fianco”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Barbara De Santi fa parte del parterre del Trono Over di Uomini e Donne da anni e dopo una grande delusione è da poco tornata nel noto dating show per rimettersi in gioco.

La relazione con Ruggero sembrava procedere a gonfie vele, il loro rapporto però ha preso una brutta piega durante l’estate e hanno deciso di dividere le loro strade. La dama quando è tornata in trasmissione per raccontare cosa fosse successo tra loro ha accettato la proposta di Maria De Filippi di restare nel programma. Barbara De Santi sta quindi provando a ritrovare l’amore, intanto sui social si è lasciata andare ad un duro sfogo.

Barbara De Santi sbotta sui social: a Uomini e Donne ha litigato con Edoardo

Sul suo profilo Instagram la nota dama di Uomini e Donne ha scritto: “Ecco perché gli uomini non riescono a stare al mio fianco e vogliono far passare me per quella sbagliata. Io sono una donna risoluta e risolta“. Parole scritte per replicare a coloro che si chiedono come mai le sue relazioni non funzionano mai e nonostante gli anni trascorsi nel programma non sia ancora riuscita a trovare l’amore.

A Uomini e Donne la dama ha iniziato a frequentare Edoardo, stando alle anticipazioni però tra i due è già finita. Cosa è successo? Nell’ultima registrazione Barbara De Santi al centro dello studio ha discusso con il cavaliere e ha deciso di chiudere, Maria De Filippi però l’ha invitata a riflettere perché pensa che lui sia un bravo ragazzo.