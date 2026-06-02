Docenti picchiati, la madre di uno studente: “Il prof ha iniziato”

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Una nuova versione dei fatti cambia la prospettiva sulla rissa avvenuta a Parma tra alcuni studenti e un professore dell’Itis, episodio finito al centro delle polemiche dopo la diffusione di un video sui social. A raccontarla è la madre di uno dei tre ragazzi indagati per minacce e percosse dal 21 maggio scorso. Secondo la donna, prima delle immagini diventate virali sarebbe accaduto qualcosa che il filmato non mostra: sarebbe stato il docente a colpire per primo suo figlio con un calcio al ginocchio.

Docenti picchiati a Parma: la versione della mamma di uno studente

La madre dello studente, una donna di origine marocchina, sostiene che la tensione sarebbe nata all’interno della scuola dopo una frase pronunciata dall’insegnante nei confronti di un altro ragazzo. Secondo la sua ricostruzione, il professore avrebbe rivolto un insulto razzista allo studente e il figlio, un ragazzo di 17 anni nato e cresciuto in Italia, sarebbe intervenuto contestando quel comportamento.

«Non si può educare in questo modo», avrebbe detto il giovane al docente. A quel punto, sempre secondo quanto denunciato dalla famiglia, l’insegnante avrebbe reagito colpendolo con un calcio al ginocchio.

La madre racconta che il colpo avrebbe avuto conseguenze tali da rendere necessario l’intervento dei sanitari: al pronto soccorso al ragazzo sarebbero stati assegnati tre giorni di prognosi. La donna sostiene inoltre che il confronto non sarebbe terminato lì. Dopo l’episodio, il professore avrebbe rivolto altre frasi pesanti al giovane, arrivando — secondo quanto riportato nella denuncia — a dirgli: «Ti sputo in faccia, ti spacco», per poi dargli appuntamento fuori dall’istituto.

È nel parco vicino alla scuola che la situazione è poi degenerata nella rissa ripresa dal video circolato online. Quelle immagini hanno mostrato il docente mentre veniva colpito dagli studenti, provocando una forte reazione pubblica e l’apertura degli accertamenti sui ragazzi coinvolti. Il professore colpito, secondo quanto riportato dalla Gazzetta di Parma, non avrebbe però presentato denuncia.

La madre del 17enne racconta anche la reazione del figlio dopo quanto accaduto. Tornato a casa, il ragazzo le avrebbe detto: «Non volevo partecipare a questo crimine». Il giovane, assistito dall’avvocata Claudia Pezzoni, soffre di disturbi alimentari e seguiva un percorso con la psicologa scolastica.

Secondo la famiglia, dopo l’episodio quel percorso sarebbe stato interrotto perché il ragazzo “frequenta ragazzi problematici”. Una decisione contestata dalla madre, che chiede una valutazione più ampia dell’intera vicenda.

«Tutti devono assumersi le proprie responsabilità per ciò che è accaduto. Mio figlio, certamente. Ma anche altri», ha dichiarato la donna.

Ora spetterà agli accertamenti chiarire la sequenza degli eventi: da una parte resta la violenza mostrata dal video, dall’altra la denuncia della famiglia dello studente, che sostiene l’esistenza di una serie di episodi precedenti alla rissa che avrebbero contribuito a far degenerare la situazione.