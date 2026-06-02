Un Posto al Sole, spoiler 2 giugno 2026: Alberto va alla ricerca di Anna, Cristina deve affrontare…

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, martedì 2 giugno 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che da settimane Greta sta provando a farsi perdonare dalla figlia dopo che lei ha scoperto del tradimenti ai danni di Edoardo. Cristina era molto legata al defunto compagno della madre, lo considerava come un padre ed è per questo che è rimasta davvero delusa dal suo comportamento.

Spoiler Un posto al sole 2 giugno 2026: Mariella e Guido stanchi di Cotugno, i due prendono una decisione

Greta continuerà a dedicarsi a Cristina, il suo obiettivo è quello di tutelarla a costo di far nascere nuove tensioni e discussioni con Ferri che inevitabilmente creano tensioni anche con Marina. A pochi giorni dalla fine della scuola la figlia di Roberto dovrà affrontare un’importante interrogazione, infatti se questa andrà bene non perderà l’anno.

Nel frattempo Gianluca continuerà a preoccuparsi per il padre vedendolo così amareggiato per la sua complicata relazione sentimentale. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Alberto non riuscirà più a stare con le mani in mano e andrà a cercare Anna. Mariella e Guido saranno stanchi del modo di fare di Cotugno e dopo l’ennesima visita indesiderata decideranno di intervenire per risolvere il problema.