Uomini e Donne, Cristiano smentisce la crisi con Asmaa: “Lontani dai social per dedicarci a noi”

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Cristiano Lo Zupone e Asmaa Baladi si sono innamorati a Uomini e Donne e dopo essere usciti insieme dal programma di Maria De Filippi hanno compiuto passi importanti.

Tornati nello studio del dating show lo scorso anno avevano annunciato di essere in attesa del loro primo figlio, nato lo scorso luglio. In quella occasione l’ex cavaliere le ha fatto la proposta di matrimonio, entrambi erano emozionatissimi. Sui social si sono mostrati spesso affiatati e innamorati, ma nell’ultimo periodo non hanno condiviso la loro quotidianità con i fan. Deianira Marzano ha fatto sapere che sarebbero in crisi, lui però sui social ha fatto chiarezza.

Cristiano Lo Zupone e Asmaa Baladi a gonfie vele dopo Uomini e Donne: lui mette a tacere le voci sulla presunta crisi

Tramite le sue storie di Instagram l’ex cavaliere di Uomini e Donne e ha fatto sapere che il silenzio sui social non rappresenta necessariamente un momento di crisi o rottura. Molti amici e familiari li hanno contattati dopo le indiscrezioni sulla loro presunta crisi, la coppia ha però fatto sapere che sono concentrati sulla loro quotidianità, sulla vita vera.

Riferendosi ad Asmaa Baldadi ha detto che da un po’ di tempo ha scelto di stare più lontana dai social per dedicarsi a quello che davvero conta, loro. Entrambi sono soprattutto presi dal loro bambino, ha poi aggiunto: “Per questo la nostra vita online è meno visibile. Ma una cosa è certa, le voci che circolano sono solo voci“. Cristiano Lo Zupone ha poi rivelato che la verità è decisamente più bella e semplice, cioè che la loro famiglia è unita si ama ogni giorno di più.