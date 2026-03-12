Uomini e Donne Magda spiega perché è andata via e svela: “Mario e Cinzia recitano”, cosa ha detto su Sebastiano

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Dopo aver provato a trovare la sua anima gemella a Uomini e Donne da qualche settimana Magda ha abbandonato la trasmissione.

Diverse sono state le frequentazioni intraprese nel dating show di Maria De Filippi, come quella con Sebastiano, con Arcangelo con Mario Lenti e altre ancora, ma nessuna ha avuto esito positivo. Con Mario ci ha provato per ben due volte ma il cavaliere con il suo modo di fare l’ha delusa spingendola a mettere fine al loro percorso di conoscenza.

Magda rivela perché non è più tornata a Uomini e Donne: poi dice la sua su alti volti del Trono Over

Perché l’ex dama da settimane è assente nel parterre femminile della trasmissione? A svelarlo è stata lei stessa a Casa Lollo, dove ha rivelato di aver conosciuto un uomo fuori. Tra le varie cose ha anche commentato il rapporto tra Cinzia e Mario dicendo che non crede affatto nel loro legame. Lei è convinta che entrambi stiano recitando.

Magda ha ammesso di esserci rimasta davvero male con Mario Lenti perché quando avevano ricominciato a frequentarsi ci aveva creduto. Durante la chiacchierata con Lorenzo Pugnaloni ha parlato anche di Sebastiano, pensa che tra loro ci sia stato qualcosa di importante. Il cavaliere è l’unica persona che ha portato a casa sua e crede che ci tenesse anche lui altrimenti non le avrebbe fatto conoscere i suoi amici. Ha poi aggiunto: “Credo che nei confronti di Elisabetta il suo interesse fosse reale, ma a Sebastiano non piacciono le persone che urlano come lei”.