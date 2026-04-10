Tinì Cansino accusa Cinzia a Uomini e Donne: “Sei qua solo per farti pubblicità, campi per questo”

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Cinzia Paolini ieri ha ballato con Antonio a Uomini e Donne e gli opinionisti non hanno perso occasione per attaccarla duramente, Tinì Cansino l’ha accusata di essere solamente in cerca di visibilità.

La dama ha subito spiegato che è stato il cavaliere a chiederle di ballare perché voleva ambientarsi un po’ dal momento che è arrivato da poco in trasmissione. Ha poi detto che anche Marco lo ha sentito e lui ha ammesso che le cose sono andate così. Tinì Cansino però è convinta che non sia vero, a parer suo si comporta così per stare al centro dello studio perché è a Uomini e Donne solo per farsi pubblicità.

Dure accuse per Cinzia a Uomini e Donne: Tinì Cansino la attacca duramente in puntata

Anche gli altri opinionisti si sono detti d’accordo con Tinì, la dama però ha respinto le accuse dicendo che non ha né un’attività né un lavoro dunque non capisce cosa dovrebbe pubblicizzare. Pronta la replica di Gianni Sperti che le ha detto che pubblicizza se stessa, ha anche detto che fa le serate sul cubo.

Cinzia Paolini ha continuato a difendersi nello studio di Uomini e Donne ma non è riuscita a far cambiare idea agli opinionisti, loro infatti non hanno smesso di scagliarsi duramente contro di lei. Tinì Cansino ha aggiunto: “Una che si fa il compleanno con su scritto nel locale ‘Cinzia di Uomini e Donne’. Sei molto furba ma sei stata sgamata, pure il pubblico l’ha capito. Pubblicizzi te stessa, tu campi per questo“.