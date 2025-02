Uomini e Donne, Alessio delude Barbara De Santi: “Mi sono sentita mortificata e non apprezzata”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Barbara De Santi si è ritrovata al centro dello studio a Uomini e Donne nella puntata di oggi, mercoledì 26 febbraio 2025. Insieme a lei due dame e il cavaliere Alessio, quando Maria De Filippi le ha chiesto come fosse andata la loro uscita si è lasciata andare ad un duro sfogo.

Cosa è successo? Visibilmente delusa ha fatto sapere che durante l’uscita si è sentita mortificata, sotto esame e non apprezzata dal cavaliere. Ad infastidirla è stato anche il fatto che lui non sia sia presentato al secondo appuntamento. Ha fatto sapere che dovevano fare colazione insieme, ma quando lei gli ha scritto un messaggio dicendogli che dopo mezz’ora sarebbe scesa lui le ha dato buca e c’è rimasta davvero male.

Alessio e Barbara De Santi discutono a Uomini e Donne: cosa è successo in puntata

In studio il cavaliere Alessio ha detto a Barbara De Santi di averle risposto quando ha potuto, ha poi fatto sapere che la loro cena non è andata bene a causa del suo carattere. A detta sua dopo mezz’ora litigavano perché alla dama quello che si dice nei suoi confronti non le va mai bene.

I due hanno continuato a discutere in modo animato a Uomini e Donne e la dama gli ha di nuovo rinfacciato il fatto di non essersi presentato al loro appuntamento e di non averla nemmeno avvisata. Quando lui ha detto che non si trattava di un vero e proprio appuntamento lei è sbottata dicendo: “Caratterialmente è un bugiardo“. Poco dopo Maria De Filippi le ha chiesto se fosse attratta dal cavaliere, Barbara De Santi ha così replicato: “Fisicamente un bellissimo uomo, ma caratterialmente è un bugiardo…Figuriamoci se può piacermi un uomo del genere“.