Uomini e Donne, Fabrizio umilia Agnese: il cavaliere finisce nel mirino di Gianni e Tina

Fabrizio e Agnese si sono ritrovati al centro dello studio a Uomini e Donne, durante la puntata che è andata in onda oggi, martedì 18 febbraio 2025, su Canale 5. Maria De Filippi ha chiesto spiegazioni al cavalieri in merito al suo comportamento dopo aver scoperto che l’ha lasciata da sola al ristorante ed è andato via.

Lui ha cercato di spiegare il suo punto di vista dicendo che si è sentito preso in giro dalla dama in puntata. A detta sua ha notato alcune cose e ha percepito da parte sua un atteggiamento eccessivo. Ci ha tenuto però più volte a precisare di essersi affezionato alla dama, grazie a lei è riuscito ad aprirsi e la porterà sempre nel suo cuore, però preferisce mettere fine alla loro conoscenza.

Agnese furiosa con Fabrizio a Uomini e Donne, Tina e Gianni lo attaccano in studio

Dopo il discorso fatto dal cavaliere in studio la reazione della dama non è stata affatto pacata, al contrario è apparsa molto arrabbiata e risentita a causa del comportamento di Fabrizio. Tra le varie cose ha infatti detto: “Sono rimasta al ristorante dopo che ci hanno servito le portate completamente da sola. Sono stata umiliata senza alcuna ragione. L’unico torto è stato quello di aver voluto interloquire con lui”.

Agnese ha fatto poi sapere che in questi giorni più volte ha provato a parlare con il cavaliere, lui però si è sempre rifiutato. A Uomini e Donne sono intervenuti anche Tina Cipollari e Gianni Sperti, entrambi hanno preso le difese della dama e si sono scagliati contro Fabrizio. Gli opinionisti le hanno consigliato di non dare al cavaliere così tanta importanza perché è un uomo ignorante che abbandona una donna in quel modo. L’hanno anche rassicurata dicendo che non è stata lei ad essere umiliata perché in realtà è lui che si è umiliato da solo.