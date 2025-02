Gianmarco Steri pieno di dubbi a Uomini e Donne: “Corteggiatrici impostate, non vedo spontaneità”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Dopo la delusione provata per non essere stato scelto da Martina a Uomini e Donne il nuovo tronista Gianmarco Steri sta provando a trovare la sua anima gemella nel noto dating show di Maria De Filippi. Sembra però che al momento il suo percorso non stia andando come vorrebbe, nelle scorse ore infatti si è lasciato andare ad un duro sfogo contro le sue corteggiatrici.

Il tronista ha ammesso di essere un po’ nervoso e pieno di dubbi. Pensa che ognuno ragiona e si esprime come vuole però non riesce a comprendere le sue corteggiatrici perché le vede tutte un po’ impostate nei suoi confronti. Ai microfoni di Witty Tv ha detto: “Sembra che stiano attente tutte a quello che devono dire o fare, motivo per cui non vedo spontaneità“.

Le corteggiatrici di Gianmarco Steri non sono spontanee a Uomini e Donne? Lo sfogo del tronista

Durante il suo sfogo Gianmarco Steri ha detto che questa potrebbe essere solo una sua impressione e che le cose potrebbero cambiare col tempo. Ha poi continuato dicendo che gli piacerebbe vedere delle reazioni da parte delle sue corteggiatrici.

Il tronista vorrebbe che le ragazze approdate a Uomini e Donne per corteggiarlo lo dicessero se qualcosa darà loro fastidio, sia nei suoi confronti che in quelli di altre ragazze. Le sue corteggiatrici con il passare del tempo riusciranno ad essere più spontanee con lui? Non ci resta che attendere per scoprire chi farà davvero breccia nel suo cuore.