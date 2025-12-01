Uomini e Donne Roberto ha mentito ad Agnese, spunta la segnalazione: cosa ha deciso la dama

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sembrava procedere a gonfie vele la frequentazione tra Agnese De Pasquale e Roberto Priolo a Uomini e Donne, una segnalazione però ha rimesso tutto in discussione.

Nella puntata di oggi i due si sono ritrovati al centro dello studio, con loro c’era anche Federico Mastrostefano. Maria De Filippi ha fatto sapere che sui social è emersa una foto che ritrae Roberto con un’ex dama. Agnese ha rivelato di essere stata messa in guardia l’uno novembre, quando già si stavano frequentando, le avevano detto che c’era una frequentazione tra loro. Il cavaliere ha assicurato di aver visto la donna prima di iniziare a frequentare la De Pasquale, si sente in colpa per averlo negato ma gli dà fastidio che adesso venga messo in dubbio.

Roberto delude Agnese a Uomini e Donne: il cavaliere le ha mentito

È venuto anche a galla il fatto che il cavaliere cancella le chat, lui si è giustificato dicendo che lo fa perché è il telefono di lavoro e se dovessero controllarlo non gli va che vedano i messaggi privati. In studio Tina Cipollari si è scagliata duramente contro di lui dicendo che questa cosa non è possibile ed è certa che scavando si scopriranno altre cose.

Roberto Priolo si è detto molto dispiaciuto ed è pronto a fare di tutto per recuperare il rapporto con Agnese De Pasquale perché ci tiene moltissimo a lei. La dama ha però detto che non vuole chiudere con lui, però starà più attenta: “Ma secondo te comprometto tutto per questa cosa? Avrei messo in discussione se fosse stato realmente il primo di novembre quando abbiamo iniziato a frequentarci. Rimango comunque guardinga”.