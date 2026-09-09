SerieTVSpettacolo Italia

Un Posto al Sole, spoiler 9 settembre 2026: Manuela nostalgia, Sasà e Mariella in crisi

Le condizioni di Luca peggiorano? Manuela ripensa al padre. Gli spoiler di Un posto al sole svelano cosa accadrà stasera.

Sara Fonte9 Settembre 2026
Spoiler Un posto al sole 9 settembre 2026
Sasà e Mariella di Un posto al sole (Screen Raiplay)
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, mercoledì 9 settembre 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Guido si è detto contrario al fatto che Mariella faccia un tatuaggio con Cerruti come simbolo della loro amicizia. Quando lei ne ha parlato con l’amico lui è apparso davvero deluso e ferito dal suo comportamento.

Spoiler Un posto al sole 9 settembre 2026: le condizioni di Luca peggiorano? Manuela ripensa al padre

Dopo l’incidente Anna sta per essere dimessa dall’ospedale ma continua a sentirsi tremendamente in colpa per quello che è successo a Gianluca, se non si fosse messa alla guida ubriaca il ragazzo non starebbe lottando tra la vita e la morte.

Giulia, Ornella e Raffaele hanno rivelato a Luca quello che è successo al giovane Palladini, la preoccupazione avrà delle conseguenze sulla sua malattia? Nel frattempo Manuela non potrà fare a meno di provare nostalgia pensando a Maurizio dopo aver osservato lo splendido rapporto tra Filippo e Irene. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Mariella si è rifiutata di fare il tatuaggio con Cerruti per non discutere con Guido. La sua decisione però avrà delle ripercussioni sulla sua amicizia con Sasà.

Promo Manfredi Ricevimenti
Tags
Sara Fonte9 Settembre 2026