Un Posto al Sole, spoiler 9 settembre 2026: Manuela nostalgia, Sasà e Mariella in crisi

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Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, mercoledì 9 settembre 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Guido si è detto contrario al fatto che Mariella faccia un tatuaggio con Cerruti come simbolo della loro amicizia. Quando lei ne ha parlato con l’amico lui è apparso davvero deluso e ferito dal suo comportamento.

Spoiler Un posto al sole 9 settembre 2026: le condizioni di Luca peggiorano? Manuela ripensa al padre

Dopo l’incidente Anna sta per essere dimessa dall’ospedale ma continua a sentirsi tremendamente in colpa per quello che è successo a Gianluca, se non si fosse messa alla guida ubriaca il ragazzo non starebbe lottando tra la vita e la morte.

Giulia, Ornella e Raffaele hanno rivelato a Luca quello che è successo al giovane Palladini, la preoccupazione avrà delle conseguenze sulla sua malattia? Nel frattempo Manuela non potrà fare a meno di provare nostalgia pensando a Maurizio dopo aver osservato lo splendido rapporto tra Filippo e Irene. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Mariella si è rifiutata di fare il tatuaggio con Cerruti per non discutere con Guido. La sua decisione però avrà delle ripercussioni sulla sua amicizia con Sasà.