Un Posto al Sole, spoiler 8 settembre 2026: Alberto si sente in colpa, Mori tormenta Greta

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Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, martedì 8 settembre 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Alberto continuerà a sentirsi tremendamente in colpa nei confronti di Gianluca e non riuscirà a stare vicino ad Anna come le ha chiesto Vittoria. Quest’ultima teme che la figlia ricominci a bere ed è per questo che aveva chiesto a Palladini di aiutarla.

Spoiler Un posto al sole 8 settembre 2026: Ferri vuole smascherare Stefano, amicizia al capolinea tra Mariella e Sasà?

Giulia dovrà rivelare a Luca cosa è accaduto a Gianluca e sarà un compito davvero difficile per lei. Dopo le minacce di Mori per Marina non sarà facile rimanere lucida. Intanto Ferri ha chiesto a Michele di aiutarlo per riuscire a smascherare gli economici intrighi di Stefano.

Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Mori continuerà a tormentare Greta nonostante lei gli abbia chiaramente detto di starle lontano. Nel frattempo Sasà e Mariella decideranno di celebrare la loro speciale amicizia con un simbolico gesto, il loro rapporto però potrebbe rovinarsi a causa di Guido.