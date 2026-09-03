Un Posto al Sole, spoiler 3 settembre 2026: Anna fa una confessione, torna il sereno tra Bice e Sergio

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Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, giovedì 3 settembre 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Anna era felice di poter festeggiare il suo compleanno con sua madre e Alberto, il suo umore però è crollato quando ha letto cosa pensa suo padre di lei. L’uomo non vuole avere nessun rapporto con la Toscano, leggere quei messaggi l’hanno sconvolta.

Spoiler Un posto al sole 3 settembre 2026: Alberto di fronte alle sue colpe, nuovo progetto per Clara

In preda alla delusione Anna ha ricominciato a bere, Gianluca ha provato a fermarla ma mentre erano in macchina insieme hanno fatto un incidente. La ragazza farà una confessione che spingerà Alberto ad affrontare le sue colpe e le sue responsabilità.

Grazie al suggerimento di Marika al centro d’ascolto Clara avrà voglia di rimettersi in gioco occupandosi di un progetto sociale. Eduardo però non ha intenzione di arrendersi e potrebbe provocare nuove tensioni. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che tornerà la complicità tra Massaro e Bice, Mariella e Guido invece faranno buon viso a cattivo gioco.