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Un Posto al Sole, spoiler 3 settembre 2026: Anna fa una confessione, torna il sereno tra Bice e Sergio

Alberto di fronte alle sue colpe, nuovo progetto per Clara. Gli spoiler di Un posto al sole svelano cosa accadrà stasera.

Sara Fonte3 Settembre 2026
Spoiler Un posto al sole 3 settembre 2026
Anna di Un posto al sole (Screen Raiplay)
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Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, giovedì 3 settembre 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Anna era felice di poter festeggiare il suo compleanno con sua madre e Alberto, il suo umore però è crollato quando ha letto cosa pensa suo padre di lei. L’uomo non vuole avere nessun rapporto con la Toscano, leggere quei messaggi l’hanno sconvolta.

Spoiler Un posto al sole 3 settembre 2026: Alberto di fronte alle sue colpe, nuovo progetto per Clara

In preda alla delusione Anna ha ricominciato a bere, Gianluca ha provato a fermarla ma mentre erano in macchina insieme hanno fatto un incidente. La ragazza farà una confessione che spingerà Alberto ad affrontare le sue colpe e le sue responsabilità.

Grazie al suggerimento di Marika al centro d’ascolto Clara avrà voglia di rimettersi in gioco occupandosi di un progetto sociale. Eduardo però non ha intenzione di arrendersi e potrebbe provocare nuove tensioni. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che tornerà la complicità tra Massaro e Bice, Mariella e Guido invece faranno buon viso a cattivo gioco.

Manfredonia Isole Tremiti
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Sara Fonte3 Settembre 2026