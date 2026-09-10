Forbidden Fruit, cambio di orario: le puntate da metà settembre iniziano leggermente prima

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Forbidden Fruit, in vista del ritorno su Canale 5 di alcuni programmi di punta, subirà un piccolo cambio di programmazione. La Serie Tv da lunedì 14 settembre andrà in onda leggermente in anticipo rispetto al suo orario abituale. Anziché andare in onda alle 14:30, lo sceneggiato andrà in onda con 10/15 minuti di anticipo, ovvero dalle 14:15/14:20, per poi lasciare spazio a Far Away.

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Ma non è tutto. Da Martedì 15 settembre, infatti, le puntate di Forbidden Fruit verranno trasmesse dalle ore 14:10 alle ore 14:45. Dunque, i fan dovranno ricordarsi di sintonizzarsi su Canale 5 in anticipo rispetto all’orario consueto. Al sabato, invece, l’appuntamento è confermato dalle ore 14:10 alle ore 15:10, mentre la domenica le vicende di Yildiz e Ender andranno in onda nello slot orario che va dalle 14:55 alle ore 16:20.