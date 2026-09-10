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Un Posto al Sole, spoiler 10 settembre 2026: nessun ritorno tra Clara e Sabbiese, Stella gli propone…

Aumenta la tensione tra Lorenza, Samuel e Micaela. Gli spoiler di Un posto al sole svelano cosa accadrà stasera.

Sara Fonte10 Settembre 2026
Spoiler Un posto al sole 10 settembre 2026
Stella di Un posto al sole (Screen Raiplay)
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Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, giovedì 10 settembre 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Eduardo dopo essere stato scoperto da Clara ha provato a mostrarsi pentito, l’ha supplicata di dargli un’altra possibilità ma è stato del tutto inutile. Lei è davvero ferita per quello che le ha fatto e sembra che il loro rapporto sia ormai irrecuperabile.

Spoiler Un posto al sole 10 settembre 2026: aumenta la tensione tra Lorenza, Samuel e Micaela

Sabbiese incontrerà Stella che è ancora innamorata di lui dopo la breve relazione clandestina che hanno vissuto. La donna lo spiazzerà proponendogli una via d’uscita. Deciderà di accettare e di lasciarsi definitivamente alle spalle la storia d’amore con Clara?

Intanto Alberto, nonostante stia soffrendo moltissimo a causa di quello che è successo a Gianluca, proverà a reagire grazie ad una consigliera inaspettata. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Micaela e Samuel al Caffè Vulcano non saranno affatto clementi nei confronti di Lorenza. In più occasioni hanno dimostrato che non si fidano di lei e sarà sempre più difficile gestire la forte tensione che c’è tra loro.

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Sara Fonte10 Settembre 2026