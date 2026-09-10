Un Posto al Sole, spoiler 10 settembre 2026: nessun ritorno tra Clara e Sabbiese, Stella gli propone…

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Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, giovedì 10 settembre 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Eduardo dopo essere stato scoperto da Clara ha provato a mostrarsi pentito, l’ha supplicata di dargli un’altra possibilità ma è stato del tutto inutile. Lei è davvero ferita per quello che le ha fatto e sembra che il loro rapporto sia ormai irrecuperabile.

Spoiler Un posto al sole 10 settembre 2026: aumenta la tensione tra Lorenza, Samuel e Micaela

Sabbiese incontrerà Stella che è ancora innamorata di lui dopo la breve relazione clandestina che hanno vissuto. La donna lo spiazzerà proponendogli una via d’uscita. Deciderà di accettare e di lasciarsi definitivamente alle spalle la storia d’amore con Clara?

Intanto Alberto, nonostante stia soffrendo moltissimo a causa di quello che è successo a Gianluca, proverà a reagire grazie ad una consigliera inaspettata. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Micaela e Samuel al Caffè Vulcano non saranno affatto clementi nei confronti di Lorenza. In più occasioni hanno dimostrato che non si fidano di lei e sarà sempre più difficile gestire la forte tensione che c’è tra loro.