Naomi Moschitta smaschera Giovanni Grazioso: “Mi ha chiesto di corteggiarlo a UeD”

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Giovanni Grazioso continua a far parlare di sé, diversi sono i rumors che stanno circolando dopo la sua partecipazione a Temptation Island, uno di questi riguardi un presunto flirt con Naomi Moschitta.

Si è parlato di un suo avvicinamento anche a Cristiana Anania, lui dopo i rumors ha smesso di seguire sui social entrambe le ragazze. A Lorenzo Pugnaloni la giornalista di Sportitalia ha rivelato: “Mi ha chiesto di scendere a corteggiarlo, prima di sparire“. Quando ancora si sentivano lei gli ha subito detto che non lo avrebbe fatto perché partecipare alla trasmissione non è tra i suoi progetti.

Naomi Moschitta rompe il silenzio su Giovanni Grazioso: cosa le diceva l’ex volto di Temptation Island

La ragazza ha fatto sapere che l’ex fidanzato di Sabrina Soussi le diceva che sentiva la sua mancanza e che non vedeva l’ora di vederla, all’improvviso però è sparito. Anche lei ha smesso di seguirlo sui social e ha rivelato che l’ha contattata dopo che ha detto ad un suo amico che non era stato onesto, a parer suo voleva solo tenerla buona.

A Naomi Moschitta l’ex volto di Temptation Island ha detto di averle tolto il segui per evitare di alimentare le polemiche. Lei aveva provato a scrivergli su WhatsApp ma non riceveva i messaggi. Riferendosi a Giovanni Grazioso ha poi aggiunto: “L’ho cercato anche tramite un suo amico e inizialmente non mi aveva risposto. Poi è stato lui a ricercarmi”.