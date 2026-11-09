Un Posto al Sole, spoiler 9 novembre 2026: Marina teme che la verità venga a galla, Greta prende una decisione

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Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, lunedì 9 novembre 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Nunzio e Rossella sono entusiasti all’idea di vivere nella terrazza di Palazzo Palladini, ma sono apparsi sconvolti e dispiaciuti quando hanno scoperto che Renato ha deciso di mettere in vendita la casa affittata a Silvia e Michele. Loro si erano proposti di aiutare economicamente la figlia e il compagno, ma dopo l’ultima novità non potranno più farlo.

Spoiler Un posto al sole 9 novembre 2026: la decisione di Greta aggrava la sua situazione, Gianluca torna a Palazzo Palladini

Dopo che Roberto Ferri ha detto a Damiano di indagare sul finanziatore misterioso di Stefano Mori, Marina ha paura che possano scoprire il patto segreto che aveva stipulato con l’imprenditore e iniziare a sospettare di lei.

Ferri cercherà in tutti i modi di aiutare la figlia e Greta, quest’ultima però sarà sempre più esasperata dalla pressione mediatica che sta subendo, soprattutto dopo che ha ricevuto una brutta notizia al lavoro. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che la Fournier prenderà un’improvvisa decisione che finirà per aggravare la sua delicata situazione. Nel frattempo, a Palazzo Palladini il ritorno di Gianluca porterà un po’ di positività. Intanto, le tensioni aumenteranno dopo che Renato ha deciso di vendere l’appartamento in cui vivono da molti anni Silvia e Michele.