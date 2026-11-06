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Un Posto al Sole, spoiler 6 novembre 2026: Ferri mette in guardia Scala, lui è convinto che…

Silvia e Michele in difficoltà, Micaela pronta per il nuovo progetto in radio. Gli spoiler di Un posto al sole svelano cosa accadrà stasera.

Sara Fonte6 Novembre 2026
Spoiler Un posto al sole 6 novembre 2026
Walter Scala di Un posto al sole (Screen Raiplay)
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Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, venerdì 6 novembre 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che la decisione di Renato di vendere la casa in cui vivono Silvia e Michele ha spiazzato non poco Saviani e sua moglie, loro erano convinti che volesse solo aumentare l’affitto. Nel frattempo Cristina è stata raggiunta da una giornalista di Radio Golfo 99 che le ha fatto un agguato turbandola non poco.

Spoiler Un posto al sole 6 novembre 2026: Silvia e Michele in difficoltà, Micaela pronta per il nuovo progetto in radio

In preda alla furia dopo quello che è successo a Cristina, Roberto Ferri ha fatto capire a Walter Scala che mettersi contro di lui non gli conviene affatto. L’imprenditore crede all’innocenza di Greta ed è convinto che il finanziatore misterioso di Stefano Mori c’entri con la sua morte.

Rossella e Nunzio saranno sempre più concentrati sul progetto della loro nuova casa, ma non sono ancora a conoscenza della novità che ha travolto Michele e Silvia. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Manuela non ha ancora realizzato che non lavorerà più in radio, intanto Micaela si preparerà a condurre il nuovo programma a Radio Golfo 99.

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Sara Fonte6 Novembre 2026