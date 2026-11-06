Un Posto al Sole, spoiler 6 novembre 2026: Ferri mette in guardia Scala, lui è convinto che…
Silvia e Michele in difficoltà, Micaela pronta per il nuovo progetto in radio. Gli spoiler di Un posto al sole svelano cosa accadrà stasera.
Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, venerdì 6 novembre 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.
Gli spoiler fanno sapere che la decisione di Renato di vendere la casa in cui vivono Silvia e Michele ha spiazzato non poco Saviani e sua moglie, loro erano convinti che volesse solo aumentare l’affitto. Nel frattempo Cristina è stata raggiunta da una giornalista di Radio Golfo 99 che le ha fatto un agguato turbandola non poco.
Spoiler Un posto al sole 6 novembre 2026: Silvia e Michele in difficoltà, Micaela pronta per il nuovo progetto in radio
In preda alla furia dopo quello che è successo a Cristina, Roberto Ferri ha fatto capire a Walter Scala che mettersi contro di lui non gli conviene affatto. L’imprenditore crede all’innocenza di Greta ed è convinto che il finanziatore misterioso di Stefano Mori c’entri con la sua morte.
Rossella e Nunzio saranno sempre più concentrati sul progetto della loro nuova casa, ma non sono ancora a conoscenza della novità che ha travolto Michele e Silvia. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Manuela non ha ancora realizzato che non lavorerà più in radio, intanto Micaela si preparerà a condurre il nuovo programma a Radio Golfo 99.