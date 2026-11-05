Un Posto al Sole, spoiler 5 novembre 2026: Cristina in difficoltà, Ferri affronta Walter Scala

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Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, giovedì 5 novembre 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Marina si sta dimostrando stranamente comprensiva in merito alla vicinanza del marito a Greta. I soci del Caffè Vulcano dopo essersi resi conti di aver commesso un grosso errore a fidarsi di Lorenza sono apparsi davvero turbati. I tre si sono anche scusati con Samuel e Micaela per non avergli creduto quando hanno provato a metterli in guardia sulla vera natura della cameriera.

Spoiler Un posto al sole 5 novembre 2026: momento delicato per Silvia, una giornalista fa un agguato a Cristina

Lorenza ha deciso di licenziarsi al Caffè Vulcano, però per andarsene pretende un cospicuo risarcimento. La sua richiesta ha spiazzato non poco Diego, Silvia e Nunzio che dopo aver più volte preso le difese della cameriera non si aspettavano un colpo così basso da parte sua.

La Graziani non dovrà affrontare solamente la delicata questione al Caffè Vulcano, lei e Michele scopriranno presto la decisione presa da Renato. Quest’ultimo, per aiutare economicamente Angela e Franco in vista dell’acquisto della casa in Sicilia, sarà costretto a vendere la casa che da anni affitta a Saviani e Silvia. Una giornalista di Radio Golfo 99 farà un agguato a Cristina che proverà a intervistarla, intanto Ferri deciderà di affrontare Scala. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Marina, nel tentativo di non far emergere la verità sull’omicidio di Mori, apparirà sempre più sotto pressione.