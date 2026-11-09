Uomini e Donne anticipazioni: rissa tra Tina Cipollari e Alessandra Mussolini, ritorno choc al trono over

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Si è registrata da poche ore la nuova registrazioni di Uomini e Donne negli studi Elios di Cinecittà in Roma. Dagli spoiler riportati da Lorenzo Pugnaloni sul web si apprende che grande attenzione è stata focalizzata su Tina Cipollari. La bionda opinionista ha avuto una violenta discussione con l’ex vincitrice del Grande fratello vip. Scendendo nei dettagli, Alessandra Mussolini si è schierata dalla parte di Gemma Galgani, in merito alla sua faida con Liat ed il suo interesse per Fabio. Le due opinioniste sarebbero arrivate quasi alle mani, tanto che Mario Cusitore è dovuto intervenire per dividerle. Ma il peggio doveva sempre venire poiché Alessandra Mussolini ha inveito contro Tina Cipollari anche nel backstage della trasmissione. Una situazione imbarazzante che ha coinvolto anche Maria De Filippi. Dalle anticipazioni di Uomini e Donne si apprende che l’ex gieffina ha accusato la conduttrice di non averla aiutata durante la discussione con l’opinionista di Viterbo.

Anticipazioni Uomini e Donne: Mario Cusitore torna al trono over

Le anticipazioni di Uomini e Donne riguardanti l’ultima registrazione avvenuta il 9 novembre a Roma rivelano che lo studio ha visto un ritorno choc. Lorenzo Pugnaloni ha raccontato che Mario Cusitore è tornato a sorpresa nel parterre del trono over. A tal proposito, il cavaliere napoletano ha abbracciato calorosamente Maria De Filippi prima di sedersi sulla sua seggiolina. Un ritorno che è stato accolto nei migliori dei modi dal pubblico presente in studio. Mario Cusitore fece parlare negli anni scorsi per aver corteggiato Ida Platano, che a quel tempo aveva fatto il percorso da tronista.