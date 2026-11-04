Un Posto al Sole, spoiler 4 novembre 2026: il ricatto di Lorenza turba i soci del Vulcano, Mariella fa una scoperta

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Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, mercoledì 4 novembre 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Lorenza ha ammesso a Diego di essere stata lei a causare il grave incidente al Caffè Vulcano, ma davanti agli altri soci ha di nuovo negato. La cameriera ha deciso di licenziarsi, prima di andare via però pretende una lauta buona uscita, una richiesta che li ha non poco spiazzati.

Spoiler Un posto al sole 4 novembre 2026: la comprensione di Marina stupisce Ferri, Guido non asseconda la moglie

Greta sta vivendo un momento molto delicato dopo la morte di Stefano Mori, la Polizia le ha fatto chiaramente intendere di essere convinta che sia lei la responsabile dell’omicidio. La donna è molto turbata e Ferri le sta manifestando tutto il suo supporto, lui è convinto che sia innocente e vuole aiutarla a dimostrarlo.

Il fatto che Marina si stia dimostrando così comprensiva stupirà non poco il marito, ma non può certo immaginare cosa stia nascondendo la Giordano. Nel frattempo i soci del Caffè Vulcano appariranno turbati a causa del ricatto di Lorenza, dopo tante tensioni riconosceranno di aver sbagliato con Micaela e Samuel e saranno intenzionati ad affrontare la vicenda più uniti che mai. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Mariella scoprirà che conosce il cane che ha spaventato Palladini, Guido però si rifiuterà di assecondare la moglie.