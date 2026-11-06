Quarto Grado, anticipazioni e ospiti del 6 novembre: nuovi sviluppo del caso Garlasco

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Nuovo appuntamento con Quarto Grado, il programma di approfondimento condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, in onda venerdì 6 novembre in prima serata su Rete 4. Anche questa settimana la trasmissione concentrerà l’attenzione su uno dei casi di cronaca più discussi degli ultimi mesi, quello legato all’omicidio di Chiara Poggi.

Gli ultimi sviluppi giudiziari hanno infatti riacceso il dibattito attorno alla vicenda di Garlasco, soprattutto dopo la richiesta di rinvio a giudizio per Andrea Sempio e le iniziative avviate dalla difesa di Alberto Stasi. Una puntata che si preannuncia particolarmente intensa e ricca di confronti tra esperti, legali e giornalisti. Cosa potrebbe accadere ad Andrea Sempio? Quali sono le mosse della difesa di Alberto Stasi? E quali temi verranno affrontati nello studio di Quarto Grado?

Andrea Sempio e la richiesta di rinvio a giudizio

La puntata del 6 novembre dedicherà ampio spazio al caso Garlasco.

Al centro dell’approfondimento ci sarà la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di Andrea Sempio, accusato dell’omicidio aggravato di Chiara Poggi. L’attenzione sarà rivolta alle prossime decisioni della magistratura e alle possibili conseguenze che potrebbero derivare dall’apertura di un eventuale processo.

La trasmissione analizzerà inoltre le reazioni delle parti coinvolte e gli elementi che continuano ad alimentare il confronto mediatico e giudiziario attorno alla vicenda.

Alberto Stasi e la possibile richiesta di revisione

Nel corso della serata si parlerà anche di Alberto Stasi.

Secondo quanto emerso nelle ultime settimane, i legali dell’ex fidanzato di Chiara Poggi stanno lavorando a una richiesta di revisione del processo che lo ha portato alla condanna definitiva. Un passaggio che potrebbe avere conseguenze significative sul futuro della vicenda giudiziaria.

Quarto Grado proverà quindi a fare il punto sul possibile intreccio tra la posizione di Stasi e quella di Andrea Sempio, analizzando gli scenari che potrebbero aprirsi nei prossimi mesi.

Gli ospiti della puntata di Quarto Grado

Ad arricchire il dibattito in studio saranno numerosi ospiti e professionisti che seguono da tempo il caso.

Tra gli ospiti annunciati figurano Angela Taccia e Liborio Cataliotti. In studio saranno inoltre presenti Massimo Lovati, Carmelo Abbate, Candida Morvillo, Giuseppe Brindisi, Grazia Longo, Marco Oliva, Paolo Colonnello, Carmen Pugliese, Paolo Reale e Massimo Picozzi.

Attraverso il confronto tra opinioni e competenze diverse, la trasmissione proverà a ricostruire gli ultimi sviluppi di una vicenda che continua a tenere alta l’attenzione dell’opinione pubblica italiana.