Un Posto al Sole, spoiler 5 agosto 2026: Clara inizia ad avere dei sospetti, Giulia in difficoltà

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Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, mercoledì 5 agosto 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Federico c’è rimasto male quando il padre lo ha informato del fatto che il fratello non trascorrerà le vacanze con loro. Gianluca ha ammesso di aver apprezzato le parole di Anna, ha capito che era sincera e che non è stato semplice per lei. Parlando con Luca e Giulia però è stato irremovibile, non perdonerà mai suo padre.

Spoiler Un posto al sole 5 agosto 2026: Giulia a dura prova, Rossella si sente in colpa con Gianluca

Fino a poco tempo fa Manuel vedeva spesso i cugini e lo zio e sentirà molto la loro mancanza, infatti insisterà ancora con Rosa per vedere Eduardo e la sua famiglia. Il fatto che la Picariello cerchi sempre una scusa per evitare di stare insieme inizierà ad insospettire Clara, penserà infatti che le stiano nascondendo qualcosa.

La malattia di Luca è peggiorata e questo farà preoccupare tutti, soprattutto Giulia che dovrà affrontare una prova molto dura. Intanto il senso di colpa di Rossella per aver mentito a Gianluca sarà sempre più forte. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Niko sarà felice che Jimmy si sia divertito in vacanza e sarà indeciso se metterlo al corrente delle sedute di psicoterapia che dovrà iniziare a settembre.