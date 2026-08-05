Carolina Marconi ricoverata: che cosa è accaduto?

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Carolina Marconi ha vissuto ore di grande paura, culminate con una corsa al pronto soccorso e il successivo ricovero in ospedale. A raccontare quanto accaduto è stata la stessa showgirl attraverso un lungo sfogo pubblicato sui social, dove ha ripercorso i giorni difficili trascorsi durante una vacanza in Sardegna. Tutto è iniziato con forti mal di testa, nausea, problemi alla vista e formicolii, sintomi che invece di attenuarsi sono peggiorati con il passare dei giorni. Una volta rientrata a Roma, la situazione è precipitata fino a rendere necessario l’intervento dei medici. Per l’ex concorrente del Grande Fratello il pensiero è corso subito alla battaglia contro il tumore al seno affrontata nel 2021. L’attesa degli esami è stata vissuta con grande apprensione, ma i primi risultati hanno escluso l’ipotesi più temuta. Restano però ancora alcuni accertamenti da completare per chiarire definitivamente l’origine del malessere.

La TAC esclude il tumore, ma serviranno altri esami neurologici

A trasportare Carolina Marconi in ospedale è stato il marito Alessandro Tulli, dopo che la showgirl ha accusato un improvviso peggioramento delle sue condizioni. Pressione molto alta, nausea, un forte mal di testa, tremori all’occhio e al labbro hanno convinto i medici a procedere immediatamente con gli accertamenti.

La prima buona notizia è arrivata dalla TAC, che ha escluso una recidiva del tumore al seno, il timore che aveva accompagnato Marconi durante le lunghe ore trascorse in ospedale. Un risultato che ha rappresentato un enorme sollievo per la 48enne, reduce da un percorso oncologico particolarmente impegnativo.

Gli specialisti hanno però individuato un’altra possibile causa dei sintomi: un’inversione della lordosi cervicale, condizione che può provocare cefalee molto intense. Per spiegare invece i disturbi visivi, il formicolio e gli altri sintomi neurologici sarà necessario effettuare ulteriori approfondimenti, tra cui una risonanza magnetica e una visita neurologica. L’ipotesi al vaglio dei medici è quella di una emicrania con aura, diagnosi che dovrà essere confermata dagli esami programmati nei prossimi giorni.

Nel messaggio condiviso con i suoi follower, Carolina Marconi ha raccontato anche il peso psicologico di questa esperienza, spiegando come chi ha affrontato un tumore continui a convivere con la paura che ogni nuovo sintomo possa nascondere una ricaduta. Nonostante lo spavento, ha voluto ringraziare il personale sanitario e ribadire il desiderio di affrontare questo nuovo ostacolo con la stessa determinazione che l’ha accompagnata negli ultimi anni.

FONTI:

Gossip e TV