Antonella Elia e Pietro Delle Piane stanno di nuovo insieme? Lui sbotta: “Non mi va di dirlo”

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In molti continuano a chiedersi se c’è stato un ritorno di fiamma tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane. Dopo il Grande Fratello Vip più volte sono stati beccati insieme, anche in vacanza, ma non hanno mai annunciato una riconciliazione. Dopo la rottura sono rimasti amici o sono di nuovo una coppia?

Nelle scorse ore l’attore si è lasciato andare ad uno sfogo sui social, infastidito ha fatto sapere che molte persone continuano ad accusarli di aver solo finto di essersi lasciati. A detta sua la gente può pensare ciò che vuole ma non crede che i loro comportamenti facciano pensare questo. Pietro Delle Piane ha poi detto che quello che è stato è stato e non ha nessuna intenzione di parlare di questo argomento.

Pietro Delle Piane torna a parlare di Antonella Elia, sono tornati insieme? Lo sfogo dell’attore sui social

Tra le varie cose l’ex compagno della showgirl ha detto: “O sono in vacanza con Antonella o sono in vacanza senza Antonella, o sono con altre persone, non mi va di dirlo. Io voglio raccontare sui social quello di cui ho voglia di raccontarvi, è una mia scelta”.

Pietro Delle Piane nel suo sfogo ha poi detto che i social sono suoi e decide lui cosa mostrare e ha ribadito che in questo momento non vuole parlare del suo rapporto con Antonella Elia. Ai fan ha chiesto di accettare la sua decisione e di smetterla di notare ogni cosa. L’attore ha concluso dicendo che non ha detto che ha preso una decisione piuttosto che un’altra, semplicemente non ne parla affatto.