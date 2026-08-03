Un Posto al Sole, spoiler 3 agosto 2026: Anna decide di confrontarsi con Gianluca, Massaro geloso di Cotugno

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Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, lunedì 3 agosto 2026, nel primo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che il tentativo di Alberto di avere un confronto con Gianluca si è rivelato un vero e proprio buco nell’acqua. Dopo quello che gli ha fatto il ragazzo è stato chiarissimo, non vuole più avere nulla a che fare con lui, infatti ha deciso di escluderlo totalmente dalla sua vita.

Spoiler Un posto al sole 3 agosto 2026: Jimmy appare più tranquillo, Cotugno fa ingelosire Sergio

Federico naturalmente non sa che il padre e suo fratello sono ai ferri corti, Palladini dovrà dirgli che Gianluca non farà più la vacanza insieme a loro. Nel frattempo Anna deciderà di avere un confronto con il figlio di Alberto con la speranza di poter migliorare le cose.

Dopo aver parlato con lo psicologo Manuela e Niko riveleranno ciò che gli ha detto il medico al resto della famiglia, intanto Jimmy dopo la ‘fuga’ e il confronto con Samuel sembrerà molto più tranquillo. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che l’insofferenza di Bice non farà iniziare in modo sereno la vacanza di Guido e Mariella. L’inaspettato arrivo di Cotugno non farà che peggiorare la situazione, lui proverà ancora a fare breccia nel cuore di Bice facendo ingelosire moltissimo Sergio.