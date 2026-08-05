Eventi Manfredonia
Sunset Drop dalle 19.00 di oggi 5 Agosto Paglione donna “accende” Corso Manfredi
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Il tramonto, la musica, un calice in mano e la moda che prende vita. 🌅✨
Il 5 agosto, dalle 19:00, La rinomata boutique di Abbigliemanto Paglione Donna in Corso Manfredi si accende per Sunset Drop: una serata pensata per vivere la moda in un modo diverso.
DJ set, spritz & food, uno spazio Polaroid per portare a casa un ricordo della serata e un giveaway con premi firmati Barbour, Sprayground e Timberland
Per partecipare è semplicissimo:
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✔️ Vieni a vivere la serata con noi.
Ci vediamo al tramonto. 🧡
📍 Paglione Donna
Corso Manfredi, 219 / 221 – Manfredonia (FG)
Ecco spiegato l’evento: