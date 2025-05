Un Posto al Sole, spoiler 30 maggio 2025: una notizia spiazza Gagliotti, Pino propone a Rosa di…

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, venerdì 30 maggio 2025 nell’ultimo episodio settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Michele non avrà nessuna intenzione di arrendersi nonostante le minacce ricevute. Continuerà infatti ad indagare per scoprire cosa è successo ad Assane, anche Damiano lo aiuterà a scoprire cosa si nasconde dietro la scomparsa del bracciante che lavorava per Gagliotti.

Spoiler Un posto al sole 30 maggio 2025:

Le anticipazioni di Un posto al sole forniscono altri dettagli sulle vicende che andranno in onda oggi. Queste rivelano che Gennaro Gagliotti farà una scoperta sconvolgente, al momento però non è chiaro di cosa si tratti.

Intanto Manuela si prepara ad approdare in radio per sostituire Micaela nella trasmissione con Saviani, inizialmente apparirà un po’ preoccupata ma l’esperimento sarà molto divertente. Nel frattempo Pino farà una proposta a Rosa, il postino vorrebbe trascorrere l’estate insieme a lei.