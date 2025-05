Un Posto al Sole, spoiler 29 maggio 2025: Silvia in preda alla paura per Michele, Giulia ha deciso di…”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, giovedì 29 maggio 2025 nel penultimo episodio settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Michele sarà in ritardo e non appena Silvia non lo vedrà tornare a casa si preoccuperà moltissimo. La Graziani si lascerà travolgere dall’ansia e ne parlerà con la figlia e con Nunzio, per capire se rivolgersi alla Polizia o aspettare notizie da parte del giornalista.

Spoiler Un posto al sole 29 maggio 2025: Giulia denuncia la scomparsa di Luca

La situazione sarà ancora molto compromessa ai Cantieri dal punto di vista finanziario, Roberto e Marina infatti proveranno a capire come affrontare la situazione per limitare il più possibile i danni. Nel frattempo Antonietta, la moglie di Gennaro Gagliotti, affronterà il marito perché ha ben capito che prova un forte interesse nei confronti di Elena.

Manuela proverà un po’ d’ansia in vista della sua prima registrazione in radio, dove non solo dovrà ricoprire il ruolo di Micaela ma dovrà anche fingersi lei. Le anticipazioni di Un posto al sole svelano alcuni dettagli anche su Giulia e sulla decisione che ha preso su Luca, la Poggi denuncerà la sua scomparsa alla Polizia.