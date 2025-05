Un Posto al Sole, spoiler 28 maggio 2025: Michele rischia per Assane, Mariella ritrova l’entusiasmo

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, mercoledì 28 maggio 2025 nel nuovo episodio di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che la situazione ai Cantieri, dal punto di vista economico, continuerà a peggiorare e dovranno trovare una soluzione al più presto. L’idea di Gennaro Gagliotti, nonostante il parere contrario della Giordano, sarà quella di mettere gran parte degli operai in cassa integrazione.

Spoiler Un posto al sole 28 maggio 2025: Mariella felice per la rottura di Claudia e Guido

Altre vicende degli inquilini di Palazzo Palladini cattureranno l’attenzione dei telespettatori. Le anticipazioni di Un posto al sole svelano che Michele tornerà nel posto in cui è stato visto per l’ultima volta Assane per cercare di scoprire nuovi dettagli sulla sua scomparsa, situazione che però gli farà correre dei rischi.

Da un po’ di tempo Claudia aveva dei dubbi in merito alla sua storia d’amore con Guido. Lei dopo aver ricevuto un’offerta lavorativa che la porterà via da Napoli ha detto al vigile che vuole concentrarsi sul lavoro senza distrazioni, un confronto che li ha portati a mettere fine alla loro relazione. Nella puntata di stasera Mariella scoprirà che i due si sono lasciati e non potrà fare a meno di essere felice. Intanto Giulia, dopo aver chiarito con Niko, prenderà una decisione che riguarda Luca.