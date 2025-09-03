Un Posto al Sole, spoiler 3 settembre 2025: Micaela si libera della corazza, Gagliotti chiede aiuto a…

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, mercoledì 3 settembre 2025, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che dopo quello che è successo ai Cantieri con Gennaro Gagliotti, Marina e Roberto continueranno a difendersi dalle accuse. La Polizia indagherà ancora sulla violenta aggressione per capire come si siano realmente svolti i fatti.

Spoiler Un posto al sole 3 settembre 2025: Manuela abbandona il suo cinismo?

Mentre si trova ancora ricoverato in ospedale Gennaro Gagliotti chiederà aiuto ad una persona cara, le anticipazioni di Un posto al sole però non rivelano di chi si tratta.

Nel frattempo Damiano sarà ancora in attesa del risultato del concorso che ha fatto nelle scorse settimane. A breve Renda scoprirà se potrà diventare viceispettore. Micaela ha avuto un crollo emotivo durante il confronto avuto al Caffè Vulcano con il suo insegnante di ballo. La Cirillo riuscirà a liberarsi della sua corazza che per anni l’ha sempre fatta apparire molto cinica.