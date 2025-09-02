Un Posto al Sole, spoiler 2 settembre 2025: Ferri e Marina in pericolo, Micaela si agita quando vede…

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, martedì 2 settembre agosto 2025, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Roberto Ferri e Marina Giordano saranno in pericolo a causa delle indagini aperte contro di loro a causa dell’aggressione ai danni di Gennaro Gagliotti. Intanto Antonietta proverà a recuperare il suo rapporto con il marito nonostante lui sia stato ancora una volta violento con lei.

Spoiler Un posto al sole 2 settembre 2025: Serena fa riavvicinare Niko e Manue

Al Caffè Vulcano durante la lezione di ballo con Gabriela si presenterà qualcuno che riuscirà a far agitare Micaela. La Cirillo che da anni indossa una corazza metterà da parte il suo cinismo?

Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Serena, dopo aver scoperto come sono andate davvero le cose, riuscirà a far tornare il sereno tra Niko e Manuela. Poggi potrà quindi provare a fare la sua romantica proposta di matrimonio alla Cirillo.