Un Posto al Sole, spoiler 1 settembre 2025: Manuela e Serena mandano a monte la proposta di Niko

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, lunedì 1 settembre agosto 2025, nel primo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che di fronte al violento atteggiamento di Gennaro Gagliotti nei confronti di Marina ai Cantieri Roberto Ferri ha perso la calma e lo ha preso a pugni. La sua reazione avrà delle conseguenze, la Polizia infatti aprirà delle indagini per capire come sono andate le cose.

Spoiler Un posto al sole 1 settembre 2025: Mariella racconta la verità a Cerruti

Dopo aver frainteso il comportamento di Filippo e Niko durante la loro vacanza a Maratea Manuela e Serena manderanno a monte la romantica proposta di matrimonio che Poggi aveva organizzato per stupire la compagna.

Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Mariella rivelerà a Sasà ciò che è successo tra lei e Guido. L’amico sarà deluso per non aver saputo prima i dettagli sul loro rapporto, però farà finta di nulla e resterà al suo fianco in un momento molto delicato per lei.