Un Posto al Sole, spoiler 2 novembre 2026: spiacevole incidente al Vulcano, intanto Renato…

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Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, lunedì 2 novembre 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Renato ha preso una difficile decisione, a Raffaele ha rivelato che dovrà vendere la casa che da anni affitta a Michele e Silvia per aiutare economicamente Angela e Franco. In passato ha ceduto una parte del suo appartamento a Niko e vuole dare dei soldi alla figlia e al genero dal momento che hanno deciso di comprare casa in Sicilia.

Spoiler Un posto al sole 2 novembre 2026: a rischio la reputazione del Vulcano, Renato deve comunicare la sua decisione a Michele e Silvia

In occasione della ricorrenza del giorno dei morti al Caffè Vulcano hanno organizzato su suggerimento di Lorenza lo Dìa de los muertos. Per settimane la cameriera si è dedicata ai preparativi insieme a Silvia, ma le cose non andranno come speravano.

Durante i festeggiamenti in uno dei piatti verrà messa una salsa sbagliata, un incidente spiacevole che rischierà di rovinare non solo la serata ma anche la reputazione del locale. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Renato dovrà trovare il coraggio di comunicare la sua decisione a Michele e Silvia, quella di voler mettere in vendita la casa in cui vivono da molti anni. Nel frattempo la Cimmino interrogherà Greta perché è convinta che sia stata lei a uccidere Stefano Mori e vuole dimostrare la sua colpevolezza.