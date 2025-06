Un Posto al Sole, spoiler 3 giugno 2025: Gagliotti corteggia Elena, Giulia nello sconforto

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, martedì 3 giugno 2025 nel nuovo episodio di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Marina e Roberto saranno ancora concentrati sulle difficoltà economiche dei Cantieri Flegrei Palladini. I due dovranno prendere una decisione per risolvere la grave crisi e sembra che dovranno optare per una soluzione drastica come aveva già suggerito Gagliotti.

Spoiler Un posto al sole 3 giugno 2025: la vicinanza tra Elena e Gennaro preoccupa Saviani

Nella puntata di stasera, mercoledì 3 giugno 2025, Gennaro Gagliotti apparirà sempre più preso da Elena e nonostante la moglie si sia già mostrata sospettosa lui continuerà a corteggiare in modo spudorato la Giordano.

Anche Michele Saviani noterà la vicinanza tra l’imprenditore e la figlia di Marina e non potrà fare a meno di preoccuparsi per il rapporto che sta nascendo tra loro, intento Antonietta si fiderà sempre meno del marito. Ma non è tutto, le anticipazioni di Un posto al sole ci dicono che Giulia si lascerà travolgere sempre di più dallo sconforto, nel frattempo la Polizia continuerà a cercare Luca. Nel frattempo Manuela sembrerà essere sempre più a suo agio in radio, qualcosa però andrà storto.