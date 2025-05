Un Posto al Sole, spoiler 27 maggio 2025: Claudia si confida con Michele e Silvia, Viola nei guai

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, martedì 27 maggio 2025 nel nuovo episodio di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Claudia riceverà una nuova offerta di lavoro che implicherebbe un trasferimento lontano da Napoli. Da un po’ di tempo lei ha dei dubbi in merito alla sua storia d’amore con Guido a causa del suo comportamento e deciderà di confidarsi con Silvia e Michele.

Spoiler Un posto al sole 27 maggio 2025: Jimmy vuole rimediare con Niko e Manuela, Viola in difficoltà

Ci saranno altre vicende interessanti che conquisteranno l’attenzione dei tantissimi fan della fiction partenopea. Stando agli spoiler di Un posto al sole nella puntata che andrà in onda oggi Jimmy sentirà il bisogno di dimostrare a Niko e Manuela che possono ancora fidarsi di lui anche se li ha molto delusi.

Momento di difficoltà anche per Viola che finirà per commettere uno sbaglio con la madre di Matteo. Ciò che farà la professoressa Bruni potrebbe farle avere dei problemi sul luogo di lavoro, non solo con gli altri insegnanti ma anche con il preside della scuola. Intanto, Giulia proverà a stare un po’ meglio grazie alla vicinanza dei suoi cari però continuerà a cercare di rintracciare Luca, la Poggi infatti non è ancora pronta a gettare la spugna dopo che il suo amato è andato via da Napoli.