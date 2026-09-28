Un Posto al Sole, spoiler 28 settembre 2026: torna il sereno tra Nunzio e Samuel? Lorenza peggiora le cose

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Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, lunedì 28 settembre 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che c’è stata una frattura notevole nel rapporto tra Samuel e Nunzio dopo che Micaela è stata licenziata al Caffè Vulcano. La Cirillo, infatti, ha influenzato il fidanzato dicendogli che nel locale in cui lavora non è circondato da amici come credeva ma solo da colleghi.

Spoiler Un posto al sole 28 settembre 2026: la scomparsa di Damiano fa aumentare i sospetti, Mariella entusiasta

Grillo ha ottenuto ciò che voleva, cioè rapire sia Sabbiese che Renda e non ha nessuna intenzione di fare un passo indietro. L’improvvisa scomparsa del poliziotto però farà aumentare ancora di più la tensione ed i sospetti, potrebbe infatti venire presto a galla la verità sulla folle vendetta dell’ispettore.

Grazie all’intervento di Serena potrebbe finalmente alleviarsi la forte tensione che si è creata tra Nunzio e Samuel. Lorenza però si metterà di nuovo in mezzo per complicare le cose. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che gli effetti benefici dello yoga continueranno ad entusiasmare Mariella. Questo la spingerà a coinvolgere, oltre a Guido, anche un’altra improbabile persona.