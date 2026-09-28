Manfredonia, grave incidente in moto nei pressi della Basilica di Siponto, grave un motociclista

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MANFREDONIA – Nel pomeriggio del 28 settembre, un grave incidente ha coinvolto un motociclista a Manfredonia, all’altezza della Basilica di Siponto. Le cause e le dinamiche del sinistro sono attualmente in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine giunte sul posto.

Le condizioni del conducente sono apparse da subito molto serie, rendendo necessario l’intervento tempestivo dell’elisoccorso per stabilizzare il ferito e garantirne il trasporto d’urgenza verso la struttura ospedaliera più adeguata.