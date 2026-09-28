Foggia, cerimonia di consegna delle medaglie di commiato al personale della Polizia in quiescenza

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FOGGIA – Cerimonia di consegna delle medaglie di commiato al personale della Polizia di Stato in quiescenza



Nella mattinata odierna, presso l’Aula Magna della Questura di Foggia, si è svolta la cerimonia di consegna delle medaglie di commiato al personale della Polizia di Stato collocato in quiescenza nell’anno 2025.

Alla presenza dei gentili ospiti e dei colleghi, il Sig. Questore ha proceduto alla consegna delle medaglie di commiato in argento, nominative, conferite dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani, quale riconoscimento per il servizio prestato dal personale nel corso della propria carriera.

Nel corso dell’incontro, il Sig. Questore ha rivolto ai pensionati parole di profonda gratitudine e sincera ammirazione per l’attività svolta nel corso degli anni, sottolineando il valore dell’impegno quotidianamente profuso e il contributo offerto alla sicurezza e al servizio della comunità.

La cerimonia si è conclusa in un clima di particolare partecipazione e commozione, rappresentando un’occasione per rinnovare il sentimento di riconoscenza dell’Amministrazione nei confronti di coloro che, con professionalità e senso del dovere, hanno dedicato una parte importante della propria vita al servizio della Polizia di Stato.