Megan Ria e Michelle Masullo pazze di Giacomo al GF Vip, il confronto: “Posso farmi da parte se…”

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Il flirt al Grande Fratello Vip catturano sempre l’attenzione dei telespettatori, ancor di più se si tratta di triangoli amorosi, a pochi giorni dal loro ingresso Megan Ria e Michelle Masullo hanno ammesso di essere interessate allo stesso ragazzo.

Si tratta di Giacomo Gallani, lui sin da subito ha ammesso di essere incuriosito dalla ballerina ma lei all’inizio lo aveva rifiutato perché lo considerava troppo impostato, conoscendolo meglio però sta cambiando idea. Entrambe nella casa più spiata dagli italiani hanno manifestato il loro apprezzamento per il gieffino, però non vorrebbero diventare ‘rivali’ in amore.

Triangolo amoroso in vista al Grande Fratello Vip? Cosa hanno rivelato Megan Ria e Michelle Masullo su Giacomo

Dopo aver ammesso che Giacomo le piace Michelle Masullo si è voluta confrontare con Megan Ria per dirle che anche se prova interesse per il gieffino non vuole dare inizio ad un triangolo amoroso. La ragazza infatti si è detta disposta a farsi da parte se il ragazzo piace anche alla ballerina, soprattutto perché non sa se l’interesse è reciproco dal momento che aveva detto che gli piaceva Megan.

Megan Ria ha detto alla sua compagna di avventura che non pensa ad una relazione al momento, ha però ammesso di aver cambiato idea su Giacomo Gallani. Al Grande Fratello Vip lo sta conoscendo, a Michelle ha però detto: “Tu però sentiti libera, nessuno ha la proprietà su nessuno“. Intanto il gieffino ha detto di aver capito che la Masullo ha un interesse per lui ma ha chiarito che la cosa non è reciproca, a lui infatti continua a piacere Megan.